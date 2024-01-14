Mardin'de hafif ticari araç takla attı: 4 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla attı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kabala Mahallesi'nde 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
3'ü ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN