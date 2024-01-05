Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'de henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan elektrik trafosundaki yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

Mardin'de henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan elektrik trafosundaki yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

Olay, 12: 00 saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu İtfaiye Mardin İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title