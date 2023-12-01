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Mardin'de 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Mardin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Mardin Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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