Mardin'de 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN