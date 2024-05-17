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Manisa'da Yapılan Yol Uygulamasında 40 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta bidon içerisinde 40 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yol uygulamaları yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bidon içerisinde 40 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Takip Timi ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat ekipleri, Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı Mahallesi'ndeki yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bidon içerisinde 40 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Şüpheli B.A.(61) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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