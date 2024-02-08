Manisa'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığı şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 25 milyonluk çek ve senet ile birlikte 170 adet boş senet ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce dün silah ve mühimmat kaçakçılığı ve tefecilikle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 25 milyonluk çek ve senet ile birlikte 170 adet boş senet ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce 7 Şubat Çarşamba Günü 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 102 adet tabanca fişeği, 27 adet toplam 21 milyon 181 bin 500 TL'lik senet, 5 adet toplam 4 milyon 160 bin TL'lik çek, 170 adet boş senet, 1 adet PKK'ya ait doküman, 4 adet cep telefonu, 1 adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere jandarma tarafından el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA