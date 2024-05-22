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Manisa'da Dedektörle Define Arayan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Çaltılı Mahallesi'nde dedektörle define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dedektörle define arayan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltılı Mahallesi'nde tarihi eser aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, arazide dedektörle define arayan V.K. (37), M.A. (53) ve İ.E.'yi (36) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, 1 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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