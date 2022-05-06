Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı - Haberler

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Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı

Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin kent genelinde gerçekleştikleri önleyici kolluk devriyesi sırasında yaptıkları kontrolde H.A. ve M.K. hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Her iki şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gölmarmara İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Ö.Ö. hakkında aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli Ö.Ö. gözaltına alındı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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