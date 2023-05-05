Üye Girişi
Haberi Paylaş
Manisa'da 620 bin kök yasadışı haşhaş ekimi tespit edildi

Manisa'da 620 bin kök yasadışı haşhaş ekimi tespit edildi

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 üreticinin 3 farklı noktada toplam 16 bin 500 metrekarelik alanda 620 bin kök izinsiz haşhaş ekimi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 üreticinin 3 farklı noktada toplam 16 bin 500 metrekarelik alanda 620 bin kök izinsiz haşhaş ekimi gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan faaliyette; H.K.ve H.A. isimli şahıslar tarafından 3 farklı noktada toplam 16 bin 500 metrekarelik alana 620 bin kök yasadışı haşhaş bitkisi ektiği tespit edildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Selendi Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title