Manavgat'ta Park Halindeki Araçtan Tüfek Çalan Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçtan çalınan 2 adet ruhsatlı av tüfeği ve fişekler, Aksaray'da yakalanan şüpheli ile birlikte ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araçtan 2 adet ruhsatlı av tüfeği ve tüfeklere ait fişekleri çalan şüpheli, Aksaray'a gitmekte olduğu otobüste yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Akseki Bölge Trafik ekiplerinin ortak çalışmasıyla çaldığı tüfeklerle birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aşağı Hisar Mahallesi'nde Perşembe Pazarında pazarcılık yapmakta olan Görkem Gürbüz isimli vatandaşın, tezgah açmak için geldiği sırada transporter marka aracında bulunan 2 adet ruhsatlı av tüfeği ve bu tüfeklere ait 55-60 adet fişeğin çalınması Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından olayın şüphelisinin çok sayıda suç kaydı bulunan Fatih Bozuklu olduğu, şüphelinin şehirlerarası otobüs ile Aksaray'a gitmekte olduğu belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ve Akseki Bölge Trafik ekiplerinin müşterek çalışması sonucunda şüphelinin yolculuk yaptığı otobüs Akseki ilçesinde durdurulurken, otobüste bulunan Fatih Bozuklu ve çalmış olduğu 2 adet av tüfeği ile bu tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Manavgat'a getirilen Fatih Bozuklu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA