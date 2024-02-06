Manavgat'ta Market Çıkışında Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete girip alışveriş yaptıktan sonra aracıyla 'U' dönüşü yapan sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Side 1545 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'U' dönüşü yaparak Otogar istikametine dönmekte olan Sude Y.'nin kullandığı 07 LIV 22 plakalı Audi marka araç ile Doğukan Keleş'in kullandığı 07 AZD 746 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA