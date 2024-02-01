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Maltepe'de süratli otomobil restorana girdi, sürücü yaralandı

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Maltepe'de süratle ilerleyen bir otomobil, kontrolünü kaybederek restorana girdi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Maltepe'de cadde üzerinde süratle ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan restorana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay saat 23.00 sularında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede süratle ilerleyen 34 CVC 493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki dubalara çarparak ocakbaşı olarak işletilen restorana girdi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili konuşan Anıl Çakıcı, "Maltepe'ye yemek yemeye geldik. Araç çok süratliydi. Dubalara çarptı, orada direkt cama girdi. Ben de cam kenarına yakındım. 3 kişiydik Allah'a şükür, bizde bir şey yoktu. Kaza tek taraflıydı, dubalara çarpınca hızını alamadı, dükkana girdi. Sadece şoför hastaneye gitti. Onun da sağlık durumu iyiymiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cevizli Maltepe Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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