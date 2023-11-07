Maltepe'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

MALTEPE'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Kasım Pazar günü saat 17.00 sıralarında Gülsüyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, abisiyle birlikte eşinin kardeşinin evine gelen Semih A. ile eşinin kardeşi Fatih Çiçekçayır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fatih Çiçekçayır, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Semih A. ve abisi olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Çiçekçayır ambulansla hastaneye götürüldü. Çiçekçayır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri Semih A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kavga anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Semih A.'nın, abisiyle birlikte araçtan inerek, Fatih Çiçekçayır ile kavga ettiği görülüyor. Çevredekilerin kavgayı ayırmak için koştuğu sırada, Semih A.'nın Fatih Çiçekçayır'ı bıçakladığı anlar da görüntülerde görülüyor.