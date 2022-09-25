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Malatya haberleri! Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Malatya haberleri! Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Gelen Malatya haberlerine göre Malatya polisinin sokak çalışmasında, 13 bin 986 adet yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Malatya polisinin sokak çalışmasında, 13 bin 986 adet yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan sokak çalışmalarında, 13 bin 986 adet yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Konu ile alakalı olarak gözaltına alınan D.T., U.C.A., D.Y., G.L. ve B.Ç. isimli 5 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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