Malatya'da kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada zanlı yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde "kız" meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada arkadaşını silahla yaralayarak kaçan zanlı yakalandı.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında "kız" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı. E.E.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakarak kayıplara karıştı.

Hastanede tedavi altına alınan ve tedavisi süren E.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, firari zanlı M.E. olaydan yaklaşık 23 saat sonra suç aleti ile birlikte yakalandı.

Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirlendi. - MALATYA