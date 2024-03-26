Malatya'da firari hükümlü yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, Hakkında 'Silahlı Tehdit- Yağma' suçlarının da aralarında bulunduğu toplam da 4 ayrı suçtan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan üst aramasında, 226.86 gram esrar maddesi, 10 flaşör halinde toplamda 84 adet NEURONTİN 800 mg sentetik ecza hap suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para ele geçirildi.

H.B.T. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MALATYA