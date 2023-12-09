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Londra'da Filistin'e Destek Protestosu

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İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek protestosu düzenledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı yapılan gösteride, göstericiler ateşkes çağrısında bulundu ve Filistin bayrakları taşıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek protestosu düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 64'üncü günde devam ederken, İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi Filistin'e destek protestosu düzenledi. Başkentteki Banka Kavşağı'nda bir araya göstericiler, Parlamento Meydanı'na yürüdü. Ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı. Göstericiler, yürüyüş sırasında "Özgür Filistin", "Ateşkes şimdi", "Kuşatmayı kaldırın", "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "İsrail bir terör devletidir" sloganları attı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, protestocuların İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye girmeleri yasaklandı. Polis, protesto sırasında İsrail'i Nazi Almanya'sına benzeten bir pankart açtığı için bir göstericiyi gözaltına aldı. Gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filistin İsrail Londra Gazze İsrail Orta Doğu Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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