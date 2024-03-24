Üye Girişi
Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde gişelere çarptıktan sonra takla atan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. Sinan Yılmaz (26) idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişenin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı. Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü Sinan Yılmaz ağır yaralandı. Otomobilden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı. Sinan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gökçeada adayı Evren Kanşıray kimdir? DEM Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Gelibolu adayı Dilara Ebik kimdir? DEM Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale Biga adayı Nevzat Kutluay kimdir? DEM Parti Bilecik Adaklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Adaklı adayı Ahmet Delikanlı kimdir? DEM Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik Osmaneli adayı Abdurrahim Şengül kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kaç yaşında, ne mezunu? DEM Parti Artvin Yusufeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Yusufeli adayı Özden Ünal kimdir? DEM Parti Artvin Murgul Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Murgul adayı Ensar Topal kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu bildi mi? Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu yanıtladı mı, doğru cevap verdi mi? Bakara suresinde İsrailoğullarının istedikleri arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk sorunun cevabı! DEM Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Arhavi adayı Rezan Kayran Ay kimdir? DEM Parti Artvin Ardanuç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin Ardanuç adayı Zeynep Nur Akkuş Dağ kimdir? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Amasya Gümüşhacıköy adayı Ayşegül Korkutan kimdir? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar Sultandağı adayı Mehmet Şükrü Kahraman kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title