Kuyuda mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta eski su kuyusunda mahsur kalan 3 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kadıburhanettin Mahallesi'nde meydana geldi. Eski su kuyusunda kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya uzattıkları merdiven ile mahsur kalan kedileri kurtardı. Durumu iyi olduğu görülen kediler doğaya salındı. - SİVAS