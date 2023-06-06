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Kuyuda mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Kuyuda mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta eski su kuyusunda mahsur kalan 3 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta eski su kuyusunda mahsur kalan 3 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kadıburhanettin Mahallesi'nde meydana geldi. Eski su kuyusunda kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya uzattıkları merdiven ile mahsur kalan kedileri kurtardı. Durumu iyi olduğu görülen kediler doğaya salındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas Belediyesi İtfaiye Sivas kedi 3. Sayfa Haberler

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