Kuyucak'ta 14 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 14 aranan şahsı polis tarafından yakalandı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şubat ayının ilk günlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak (TCK-191)" suçlarından dolayı aranan E.Ö. (16) ve A.R. (26) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN