Kütahya'da Şüpheli Araçta Bin 105 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan şüpheli araçta bin 105,45 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen içerisinde M.K. (25), M.A. (47) ve E.A. (16 ) isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Tavşanlı ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, bin 105,45 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA