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Kütahya'da Otobüste Kokain Ele Geçirildi

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Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüsteki bir yolcunun kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde 996,00 gram kokain ele geçirildi.

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüsteki bir yolcunun kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde 996,00 gram kokain ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüsteki A.Ö (59) isimli yolcu şahsın yapılan kontrollerinde kemerinin arkasına sıkıştırılmış bir paket halinde, 996,00 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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