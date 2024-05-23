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Kuşadası'nda Lastik Bot İçerisinde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kuşadası Göçmen Aydın 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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