Kuşadası'nda Lastik Bot İçerisinde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN