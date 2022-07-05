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Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurbanlıkları taşıyan kamyonet devrildi, 15 hayvan telef oldu

İstanbul'da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet kazaya karıştı.

İstanbul'da küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu kamyonet kazaya karıştı. Yan yatan araçta bulunan 15 küçükbaş kurbanlık telef olurken, hayvanların sahibi ve vatandaşlar diğer kurbanlıkları kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çatalca otoyolu Hadımköy yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan hayvanlardan 15 tanesi telef oldu. Hayvanların sahibi ve vatandaşlar kurbanlıkları kurtarmak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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