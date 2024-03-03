Küçükçekmece'de trafikte makas atan sürücü kaza yaptı

Küçükçekmece'de bir sürücü trafikte makas atarken başka sürücüye çarptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de trafikteyken makas atmaya çalışan bir sürücü, başka bir araca çarptı. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Tem Yanyol Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir sürücü, sol şeride dikkatsiz bir şekilde geçerken kazanın eşiğinden dönüldü. Yoluna devam eden dikkatsiz sürücü tekrar makas atmaya çalıştığı sırada önce başka bir araca ardından bariyerlere çarparak durabildi. O anlar ise başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.