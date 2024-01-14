Konya Ereğli'de Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konya- Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Organize Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.P. idaresindeki 32 ADF 681 plakalı tır ile A.A. yönetimindeki 42 CIN 40 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA