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Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında D.Ç. idaresindeki 42 APE 055 plakalı Volkswagen marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri araçtan yükselen alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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