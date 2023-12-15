Konya'da sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının yargılanması devam ediyor

Konya'da 26 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının yargılanmasına devam edildi. Zanlıların avukatı, olay öncesi çekilen bir videoyu mahkemeye sunarak olayın intihar olduğunu iddia etti.

Konya'da 26 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla dini nikahlı eşiyle birlikte tutuklanan 53 yaşındaki zanlının yargılanmasına devam edildi. Zanlıların avukatı olayda hayatını kaybeden kadının olay öncesi çektiği bir videoyu mahkeme heyetine sunarak olayın intihar olduğunu iddia etti.

Olay, geçtiğimiz 19 Mart Pazartesi günü sabaha karşı merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 15 adet suç kaydı bulunan 26 yaşındaki Ayşenur Bedel, 6 Kasım 2021 tarihinde sevgilisi 53 yaşındaki Ali E.'nin 14 yaşındaki M.E. isimli kız çocuğunu tabancayla vurarak yaraladı. Kendisini sevgilisi Ali E.'nin azmettirdiğini ileri süren Ayşenur Bedel, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'taki sevgilisinin evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından hayatını kaybeden Ayşenur Bedel'in sevgilisi Ali E. ve zanlının dini nikahlı eşi Elif E., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yapılan inceleme sonrası Ayşenur Bedel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Kim yaptıysa Allah belasını versin"

Tutuklu Ali E. ve Elif E.'nin Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Tutuklu olarak yargılanan Elif E. savunmasında, "8-9 aydır suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Bu olayı kim yaptıysa onun Allah belasını versin. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Olaydan 1 gün önce video çekmiş iddiası

Ali E.'nin avukatı, Ayşenur Bedel'e ait olduğunu söylediği bir videoyu mahkeme heyetine sunarak, videonun olaydan bir gün önce Ayşenur Bedel'in kendisi tarafından çekildiğini ve intihar videosu oluğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. - KONYA