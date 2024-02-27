Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde arkasında karavan bağlı bulunan otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karapınar- Konya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngiltere'de yaşayan gurbetçi Onur E. idaresindeki arkasında karavan bağlı PE58CPF plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı. - KONYA