Konya'da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araç kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K.B. idaresindeki plakasız motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.K.B. ile motosikletin arka kısmında oturan M.E.B. yaralanırken, hafif ticari araç olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan hafif ticari aracı bulmak için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa