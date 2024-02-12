Konya'da Dur İhtarına Uymayan Araçtan 3 Düzensiz Göçmen Çıktı

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçarken tramvay yoluna giren hafif ticari araçtan 3 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracı Konya'ya giriş çıkış yoğunluğundan şüphelenerek takibe aldı. Yeni İstanbul Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında dur ihtarında bulunulan araç kaçmaya başladı. Polislerden kaçmak isterken Binkonutlar tramvay durağında tramvay yoluna giren hafif ticari aracın lastikleri patladı. Araç raylarda ilerleyemeyince şüpheliler yaya olarak kaçmak istedi. Takibi sürdüren polis ekipleri kısa süre sonra şüphelileri tramvay durağının yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde ülkeye giriş yasağı olan ve göçmen kaçakçılığı yapan bir şahıs ile düzensiz göçmen olduğu belirlenen 3 şahıs tespit edildi. 3 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında işlem başlatılan araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 48 bin 345 lira cezai işlem uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. - KONYA