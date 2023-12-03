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Konya'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Adalet Mahallesinde S.K.'nin yaşadığı tek katlı müstakil evde çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin mutfak bölümündeki yangına müdahale ederken, mutfak balkonunun kapısını kırarak içeri giren itfaiye ve sağlık görevlileri S.K.'yi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen S.K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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