Konya'da Aranan Şahıs Yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlarından 3 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve hakkında ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 30 yaşındaki H.E.'nin Ereğli ilçesi Akören Mahallesindeki evinde olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri, aranan şahsı evinin bahçesinde kamyona pancar yüklemeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan H.E., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA