Üye Girişi
Haberler

Konya'da Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Konya'nın Karapınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, saklandığı evde yakalandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlarından 3 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve hakkında ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 30 yaşındaki H.E.'nin Ereğli ilçesi Akören Mahallesindeki evinde olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri, aranan şahsı evinin bahçesinde kamyona pancar yüklemeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan H.E., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar Jandarma Konya Tutuklama Cezaevi Yakalama Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title