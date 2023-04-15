Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Müezzinler Mahallesi Adapazarı-Kaynarca kara yolu üzerinde Y.C. idaresindeki 54 DY 858 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA