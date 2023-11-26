Komşusu tarafından öldürülen Kerim Tokgöz'ün cenazesi toprağa verildi

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 'gürültü' yaptıkları iddiasıyla komşusu Recep Öztürk tarafından öldürülen Kerim Tokgöz'ün (34) cenazesi, toprağa verildi. Saldırıda yaralanan Tokgöz'ün ailesinden 5 kişinin tedavisi devam ederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 1586/1'inci Sokak'taki Sancak Apartmanı'nda meydana geldi. Recep Öztürk, komşusu Kerim Tokgöz ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartıştı. Öztürk tartışmanın ardından evden aldığı ruhsatsız tabanca ile Tokgöz ve ailesine saldırdı. Kerim Tokgöz, kardeşi Erdem Tokgöz, annesi Hacer Tokgöz, amcaları Ziya Tokgöz, Mustafa Tokgöz ve kardeşinin kayınvalidesi Fatma Özdemir, tabanca ile vuruldu. Recep Öztürk, daha sonra tabancasını olay yerinde bırakıp, motosikletle kaçtı. Kerim Tokgöz hayatını kaybetti; Ziya, Mustafa, Erdem ve Hacer Tokgöz ile Fatma Özdemir yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Kerim Tokgöz'ün cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kerim Tokgöz, gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)