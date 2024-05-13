Kocaeli'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu sürüklenerek jandarma aracına çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu sürüklenerek jandarma aracına çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Toylar Mahallesi Derince Kurban Pazarı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çabuk idaresindeki motosiklet, iddiaya göre rampa aşağı indiği esnada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen motosikletle birlikte yola düşen Mustafa Çabuk, sürüklenerek jandarma aracına çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ