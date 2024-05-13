Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu sürüklenerek jandarma aracına çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu sürüklenerek jandarma aracına çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Toylar Mahallesi Derince Kurban Pazarı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çabuk idaresindeki motosiklet, iddiaya göre rampa aşağı indiği esnada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen motosikletle birlikte yola düşen Mustafa Çabuk, sürüklenerek jandarma aracına çarptı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnceleme Jandarma Derince Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim

Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title