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Kıskançlık yüzünden eşini öldüren koca tutuklandı

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Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesinde, 'eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü' belirtti.

Kıskançlık yüzünden eşini öldüren koca tutuklandı

BURSA - Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesinde, "eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü" belirtti.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Kındaç geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher Kındaç ile tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay Kındaç tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Seher Kındaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli şahıs kayıplara karışırken, ekipler soruşturma başlattı. 2 çocuk annesi de cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından alınmasıyla Amasya Merzifon ilçesine bağlı Balgöze köyünde toprağa verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Turgay Kındaç cinayetten bir gün sonra Şehir Meydanı'nda gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden Turgay Kındaç, boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğü belirterek, "Eşim iş yerinde 2023 yılının son günü Metehan diye biriyle fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medyada paylaştı. Olayın yaşandığı günü sabah yine tartışma çıktı ve eşimin başına merdane ile vurdum sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgay Kındaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Bursa Tutuklama Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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