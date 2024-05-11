Kırklareli'nde Tarihi Eser Operasyonu

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince tarihi objeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde tarihi eser bulunduran şüphelileri tespit etti.

Harekete geçen ekipler şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda Roma dönemine ait 2 altın sikke, Roma ve Bizans dönemlerine ait 66 gümüş sikke, 7 obje olmak üzere 75 tarihi eser ile 2 dedektör, 2 alan tarama çubuğu, ruhsatsız av tüfeği ve 1 cep telefonu ele geçirdi. - KIRKLARELİ