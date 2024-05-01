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Kilis'te sağanak yağış nedeniyle parkın istinat duvarı çöktü

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Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü. Şehir merkezinde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle istinat duvarları çöken adreslerde çalışma başlattı.

Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü.

Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şehir merkezinde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Kent merkezinde ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesini yaparken, yoğun yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü. Yağış nedeniyle istinat duvarları çöken adreslerde çalışma başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kilis Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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