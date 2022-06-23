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Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor

Zonguldak'ta kendisini mehdi ilan edip komşusu Murat Cura'yı öldüren tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar'ın yargılanmasına devam ediyor.

Zonguldak'ta kendisini mehdi ilan edip komşusu Murat Cura'yı öldüren tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar'ın yargılanmasına devam ediyor. Adli tıp kurumundan akıl sağlığı için rapor beklenilen sanık Kösepınar'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre olay 2020 yılının Ekim ayında Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşandı. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya'da yaşayan Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu.

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Kösepınar'ın Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edildi.

İddianamede sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura'yı şeytan olarak görmesi üzerine öldürme planı yaptığı ifade edildi. SEGBİS yöntemiyle mahkemeye katılan tutuklu sanığın adli tıp kurumundan talep edilen akıl sağlığı raporunun henüz hazırlanmadığı belirtilerek duruşma ileri tarihe ertelendi. Sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Adli Tıp Almanya 3. Sayfa Haberler

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