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Kazada ağır yaralanan mühendis, hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kazada ağır yaralanan mühendis, hastanede hayatını kaybetti

Ordu'da, yolun karşısına geçmek istediği anda tır çarpması sonucu ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da, yolun karşısına geçmek istediği anda tır çarpması sonucu ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 14 Şubat tarihinde Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Giresun istikametine seyir halinde bulunan Yiğitcan T.'nin kullandığı 52 ADH 295 plakalı tır yolun karşısına geçmeye çalışan Bektaş Güler'e (30) çarptı. Kazada ağır yaralanan Güler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda mühendisi olduğu öğrenilen Bektaş Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güler'in, memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Sevgililer Günü Altınordu Ordu 3. Sayfa Haberler

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