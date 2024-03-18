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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar düzenlendi. Çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturuu madde ele geçirilirken, 29 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 12 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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