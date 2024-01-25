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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sigara kağıdına sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildi ve olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; sigara kağıdına sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; şüpheli bir araç durduruldu. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada şüpheli B.Ş.'nin üzerinde sigara kağıdına sarılı vaziyette içime hazır 4 gram, aracın yolcu kısmında paspas altında ise 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. G.Ş.; 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yahyalı Kayseri Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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