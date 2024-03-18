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Kayseri'de Terör Soruşturması: 8 Kişiye İşlem Yapıldı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör soruşturması kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütleriyle bağlantılı olan şahıslara yasal işlemler yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; terör soruşturması kapsamında 8 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 10-17 Mart tarihleri arasında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, FETÖ soruşturmaları kapsamında 5, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada; "Terör Örgütleri ile Mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine balı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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