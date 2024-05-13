Kayseri'de 30 ayrı yakalama kararı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de 30 ayrı yakalama kararı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "dolandırıcılık", "hırsızlık", "tehdit", "basit yaralama", "silahla ateş etme", "mala zarar verme", "güveni kötüye kullanma" ve "suç eşyasının satın alınması ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 30 ayrı yakalama kararı olan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç.'yi (33) yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, suç makinesi kadını kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen kadın, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ