Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de 13 yaşındaki öğrenci arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin bilgisayar oyunu yüzünden işlendiği üzerinde duruluyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin bilgisayar oyunu yüzünden işlendiği üzerinde duruluyor.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı. Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.'ye saldırdı. S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. S.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca, cinayetin "bilgisayar oyunu" yüzünden işlendiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayseri Güvenlik Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title