Kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobil minibüsü devirdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobil, çarptığı minibüsü devirdi.

İlçeye bağlı Yediağaç Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi ile Organize Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada; otomobil kavşaktan kontrolsüz çıkınca minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, ambulansta tedavi edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Devrilen minibüste çekici ile kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ