Kastamonu'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Hanönü ilçesinde "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.E., Azdavay ilçesinde "birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.K., İhsangazi ilçesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan A.E. ve Devrekani ilçesinde "konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - KASTAMONU