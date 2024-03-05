Üye Girişi
Haberler

Kastamonu-Boyabat karayolunda bonzai ve cep telefonu ele geçirildi

Güncelleme:

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Kastamonu- Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Boyabat Sinop Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title