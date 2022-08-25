Kastamonu 3. sayfa haberi... Tosya Gavur Dağ Bölgesinde Orman Yangını 3. Sayfa Haberleri Kastamonu 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gavur dağı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gavur dağı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Gavur Dağı bölgesinde ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tosya Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Toros Dağları Kastamonu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu 3. sayfa haberi... Tosya Gavur Dağ Bölgesinde Orman Yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.