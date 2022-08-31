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Kastamonu 3. sayfa haberi... Kiralık araç içerisinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu 3. sayfa haberi... Kiralık araç içerisinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kastamonu haber... İzmir'in Urla ilçesinde bir evden yaklaşık 50 bin TL'lik ziynet eşyaları, laptop ve bilgisayar çalınması olayının ardından kaçan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince kiralık araç içerisinde yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir evden yaklaşık 50 bin TL'lik ziynet eşyaları, laptop ve bilgisayar çalınması olayının ardından kaçan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince kiralık araç içerisinde yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Urla ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda; 50 bin TL değerinde ziynet eşyaları, laptop ve tablet çalındığını tespit etti. Polisin 2 gün süren araştırmaları sonucunda şüphelinin A.S. (28), olduğu belirlendi. Ekipler tarafından takibe alanın şüpheli, kullanmış olduğu kiralık araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette götürülen A.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yaklaşık 50 bin TL değerindeki ziynet eşyaları, laptop ve tablet polis ekiplerince sahibine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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